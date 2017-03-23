Лукас Подольски: Все выглядело, как в каком-то невероятном фильме

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился впечатлениями от победы над командой Англии (1:0) в товарищеском матче.

«Все выглядело, как в каком-то невероятном фильме: Мы победили со счетом 1:0, а я забил победный мяч своей сильной левой ногой. Я горжусь тем, что провел в сборной 13 лет. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ сказать до свидания.

Хочется сказать спасибо все болельщикам, пришедшим поддержать команду, их было не меньше 30 тысяч», - приводит слова Подольски Sport1.

Напомним, 31-летний форвард стал автором победного гола в матче, а за несколько дней до встречи с Англией, объявил о том, что этот матч станет для него последним в национальной сборной.