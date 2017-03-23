Лукас Подольски: Все выглядело, как в каком-то невероятном фильме
Нападающий сборной
Германии Лукас Подольски поделился впечатлениями от победы над командой Англии (1:0) в товарищеском матче.
«Все выглядело, как в каком-то невероятном фильме: Мы победили со счетом 1:0, а я забил победный мяч своей сильной левой ногой. Я горжусь тем, что провел в сборной 13 лет. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ сказать до свидания.
Хочется сказать спасибо все болельщикам, пришедшим поддержать команду, их было не меньше 30 тысяч», - приводит слова Подольски Sport1.
Напомним, 31-летний форвард стал автором победного гола в матче, а за несколько дней до встречи с Англией, объявил о том, что этот матч станет для него последним в национальной сборной.
Матч
Голы
Подольски 68 (1:0).
Состав
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)
Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция