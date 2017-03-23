Гарет Саутгейт: Единственное, чего нам не хватило, так это забитого мяча
Главный тренер
сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от команды Германии
(0:1) в товарищеском матче, который прошел в Дортмунде.
«Подольски забил
сказочный гол, но я горжусь и своими игроками. До забитого мяча мы выглядели сильнее,
чем соперник.
В целом, этот матч - это хороший опыт для молодых футболистов команды. Единственное, чего нам не хватило, так это забитого мяча», - приводит слова Саутгейта BBC Sport.
Матч
Голы
Подольски 68 (1:0).
Состав
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)
Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция