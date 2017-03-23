Гарет Саутгейт: Единственное, чего нам не хватило, так это забитого мяча

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от команды Германии (0:1) в товарищеском матче, который прошел в Дортмунде.

«Подольски забил сказочный гол, но я горжусь и своими игроками. До забитого мяча мы выглядели сильнее, чем соперник.

В целом, этот матч - это хороший опыт для молодых футболистов команды. Единственное, чего нам не хватило, так это забитого мяча», - приводит слова Саутгейта BBC Sport.