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Йоахим Лев: Англичане играли в более интенсивный и энергичный футбол

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Англии (1:0) в товарищеском матче.

«Англичане играли в более интенсивный и энергичный футбол, особенно, это было заметно в первой половине встречи. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому темпу игры.

В конце концов, это была хорошая игра, очень здорово, что мы играли против такого сложного оппонента», - приводит слова Лева BBC.

Матч

Германия - Англия - 1:0 (0:0)

Голы

Подольски 68 (1:0).

Состав

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)

Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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