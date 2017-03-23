Йоахим Лев: Англичане играли в более интенсивный и энергичный футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Англии (1:0) в товарищеском матче.

«Англичане играли в более интенсивный и энергичный футбол, особенно, это было заметно в первой половине встречи. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому темпу игры.

В конце концов, это была хорошая игра, очень здорово, что мы играли против такого сложного оппонента», - приводит слова Лева BBC.