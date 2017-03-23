Йоахим Лев: Англичане играли в более интенсивный и энергичный футбол
Главный тренер
сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Англии (1:0) в
товарищеском матче.
«Англичане играли в
более интенсивный и энергичный футбол, особенно, это было заметно в первой
половине встречи. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому
темпу игры.
В конце концов, это была хорошая игра, очень здорово, что мы играли против такого сложного оппонента», - приводит слова Лева BBC.
Матч
Голы
Подольски 68 (1:0).
Состав
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)
Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция