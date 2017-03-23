Фелипе Масса: Австралия – великолепное место, чтобы начать сезон

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса рассказал о стартующем сезоне «Формулы-1».

«Австралия – великолепное место, чтобы начать сезон. Не только потому, что это красивая страна, но и из-за прекрасных местных людей. Так что для нас отправиться туда - всегда большое удовольствие. В то же время это непростой автодром: наполовину гоночный трек, наполовину уличная трасса.

Здорово иметь возможность начать сезон в таком месте, я с нетерпением этого жду! Кроме того, эта гонка очень важна, потому что впервые в сезоне все команды будут работать на трассе вместе, в условиях реального соперничества», - сказал Масса.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет с 24 по 26 марта в Мельбурне.