Фелипе Масса: Австралия – великолепное место, чтобы начать сезон
Пилот «Уильямс»
Фелипе Масса рассказал о стартующем сезоне «Формулы-1».
«Австралия – великолепное место, чтобы начать сезон. Не
только потому, что это красивая страна, но и из-за прекрасных местных людей.
Так что для нас отправиться туда - всегда большое удовольствие. В то же время
это непростой автодром: наполовину гоночный трек, наполовину уличная трасса.
Здорово иметь возможность начать сезон в таком месте, я с
нетерпением этого жду! Кроме того, эта гонка очень важна, потому что впервые в
сезоне все команды будут работать на трассе вместе, в условиях реального
соперничества», - сказал Масса.
Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии
пройдет с 24 по 26 марта в Мельбурне.
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