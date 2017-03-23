22 очка Уокера принесли выездную победу «Шарлотт» в матче с «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» на домашней площадке уступил «Шарлотт» со счетом 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32).

Самым результативным стал защитник гостевой команды Кемба Уокер, в его активе 22 очка

«Шарлотт» одержал третью победу кряду и занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Орландо» в ней же располагается на 14-й строчке.

В следующем матче «Хорнетс» 25 марта примет «Кливленд», а «Мэджик» в этот же день сыграет с «Детройтом».

НБА

Регулярный чемпионат