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Шайба и передача Зайцева помогли «Торонто» на выезде обыграть «Коламбус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду уступил «Торонто» со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Лео Комаров, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Назем Кадри и Никита Зайцев, а у хозяев льда шайбы забросили Дэвид Савар и Брэндон Саад.

Российский защитник гостевой команды Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 43 секунды и помимо гола записал на свой счет передачу, а его соотечественник из команды соперника, голкипер Сергей Бобровский по решению тренера участия в матче не принимал.

«Коламбус» с 100 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Торонто» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 83 балла.

В следующем матче «Блю Джекетс» 24 марта примет «Вашингтон», а «Мэйпл Лифс» в этот же день встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Торонто

Место и дата

23 марта 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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