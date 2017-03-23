Шайба и передача Зайцева помогли «Торонто» на выезде обыграть «Коламбус»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем
льду уступил «Торонто» со счетом 2:5.
В составе победителей голами отметились Лео Комаров, Остон
Мэттьюс, Вильям Нюландер, Назем Кадри и Никита Зайцев, а у хозяев льда шайбы забросили Дэвид
Савар и Брэндон Саад.
Российский защитник гостевой команды Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 43 секунды и помимо гола записал на свой счет передачу, а его соотечественник из команды соперника, голкипер Сергей Бобровский
по решению тренера участия в матче не принимал.
«Коламбус» с 100 очками занимает третье место в Восточной
конференции, а «Торонто» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в
активе 83 балла.
В следующем матче «Блю Джекетс» 24 марта примет «Вашингтон»,
а «Мэйпл Лифс» в этот же день встретится с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
23 марта 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция