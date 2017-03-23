«Индиана» уступила «Бостону», несмотря на 37 очков Джорджа

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Индиану» со счетом 109:199 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26).

Самым результативным стал форвард гостевой команды Пол Джордж, в его активе 37 очков.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, а «Индиана» в ней же расположилась на шестой строчке.

В следующем матче «Селтикс» 25 марта примет «Финикс», а «Пэйсерс» в этот же день сыграет с «Денвером».

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