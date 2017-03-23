СКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В первом матче серии
1/2 финала Кубка Гагарина СКА сыграет с «Локомотивом»
Встреча пройдет в
Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в последний раз команды встречались в декабре минувшего года, тогда победу одержала команда Олега Знарка со счетом 2:1, за месяц до этого петербуржцы разгромили ярославцев со счетом 7:1.
Матч
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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