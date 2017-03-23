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СКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина СКА сыграет с «Локомотивом»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в последний раз команды встречались в декабре минувшего года, тогда победу одержала команда Олега Знарка со счетом 2:1, за месяц до этого петербуржцы разгромили ярославцев со счетом 7:1.

Матч

СКА - Локомотив

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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