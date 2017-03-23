«Оклахома» разгромила «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома» обыграла «Филадельфию»
со счетом 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27).
Самым результативным стал центровой хозяев площадки Энес
Кантер, в его активе 24 очка.
«Оклахома» занимает шестое место в Западной конференции, а «Филадельфия»
расположилась на 13-й строчке на «Востоке».
В следующем матче «Тандер» 26 марта на выезде сыграет с «Хьюстоном»,
а «Сиксерс» днем ранее примет «Чикаго».
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23 марта 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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