«Айлендерс» одержал волевую победу над «Рейнджерс», благодаря голу Кулемина
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» уступил «Айлендерс»
со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Андрес Ли, Николай
Кулемин и Эндрю Лэдд, а у хозяев льда шайбы забросили Матс Цуккарелло и Рик
Нэш.
«Рейнджерс» с 94 очками занимает четвертое место в Восточной
конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на девятой строчке, имея в
активе 80 баллов.
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Место и дата
23 марта 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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