«Айлендерс» одержал волевую победу над «Рейнджерс», благодаря голу Кулемина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» уступил «Айлендерс» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Андрес Ли, Николай Кулемин и Эндрю Лэдд, а у хозяев льда шайбы забросили Матс Цуккарелло и Рик Нэш.

«Рейнджерс» с 94 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 80 баллов.

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