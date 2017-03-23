33 очка Ирвинга не спасли «Кливленд» от поражения «Денверу»
В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» обыграл «Кливленд»
со счетом 126:113.
Самым результативным стал защитник гостевой команды Кайри
Ирвинг, в его активе 33 очка
«Кливленд» несмотря на поражение, лидирует в Восточной
конференции, а «Денвер» расположился на восьмой строчке на «Западе».
В следующем матче «Кавальерс» 25 марта на выезде сыграет с «Шарлотт»,
а «Наггетс» в этот же день встретится с «Индианой».
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23 марта 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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