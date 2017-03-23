33 очка Ирвинга не спасли «Кливленд» от поражения «Денверу»

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» обыграл «Кливленд» со счетом 126:113.

Самым результативным стал защитник гостевой команды Кайри Ирвинг, в его активе 33 очка

«Кливленд» несмотря на поражение, лидирует в Восточной конференции, а «Денвер» расположился на восьмой строчке на «Западе».

В следующем матче «Кавальерс» 25 марта на выезде сыграет с «Шарлотт», а «Наггетс» в этот же день встретится с «Индианой».

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