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Тото Вольф: Нас ждет начало новой эры

Источник:  F1newsКомментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от старта сезона Формулы-1.

«Во многих отношениях нас ждет начало новой эры. Впервые в истории Формулы-1 правила были изменены для того, чтобы сделать машины быстрее. Кроме этого, у чемпионата теперь новое руководство, которое думает о том, как сделать спорт лучше. В нашей команде прошлой зимой тоже произошли перемены в составе. Мы провели несколько напряженных месяцев, но это было интересное время», - сказал Вольф.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет с 24 по 26 марта в Мельбурне. 

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