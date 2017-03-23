Тото Вольф: Нас ждет начало новой эры
Руководитель команды
«Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от старта сезона Формулы-1.
«Во многих отношениях нас ждет начало новой эры. Впервые в истории Формулы-1 правила были изменены для того, чтобы сделать машины быстрее. Кроме этого, у чемпионата теперь новое руководство, которое думает о том, как сделать спорт лучше. В нашей команде прошлой зимой тоже произошли перемены в составе. Мы провели несколько напряженных месяцев, но это было интересное время», - сказал Вольф.
Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет с 24 по 26 марта в Мельбурне.
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