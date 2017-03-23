Константин Щербаков: В таблицу заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя команда
Защитник «Спартака-2»
Константин Щербаков поделился ожиданиями от матча 28-го тура первенства ФНЛ
против «Балтики».
– Знаете что-нибудь о
«Балтике», которую «Спартак-2» принимает в очередном туре?
– Немногое. В Калининграде я был один раз в жизни, как раз на матче первого круга в августе. Вышел на поле во втором тайме при счете 2:1 в нашу пользу на непривычную позицию левого защитника. Не скажу, что было легко. Тем более что в концовке хозяева пытались устроить финальный штурм и сравнять счет. Но чего-то необычного калининградцы не продемонстрировали. Из игроков «Балтики» знаю только защитника Дмитрия Скопинцева. Он, как и я, 1997 года рождения. Мы играли вместе за юношескую сборную России, а друг против друга — в Клубной лиге. Я — за «Спартак», Дмитрий — за «Динамо».
– Но вы в курсе,
например, что балтийцы сейчас на последнем месте?
– Честно говоря, в турнирную таблицу я заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя команда.
Напомним, матч «Спартак-2» - «Балтика» состоится сегодня, 23 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
23 марта 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция