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Константин Щербаков: В таблицу заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя команда

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака-2» Константин Щербаков поделился ожиданиями от матча 28-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».

– Знаете что-нибудь о «Балтике», которую «Спартак-2» принимает в очередном туре?
 Немногое. В Калининграде я был один раз в жизни, как раз на матче первого круга в августе. Вышел на поле во втором тайме при счете 2:1 в нашу пользу на непривычную позицию левого защитника. Не скажу, что было легко. Тем более что в концовке хозяева пытались устроить финальный штурм и сравнять счет. Но чего-то необычного калининградцы не продемонстрировали. Из игроков «Балтики» знаю только защитника Дмитрия Скопинцева. Он, как и я, 1997 года рождения. Мы играли вместе за юношескую сборную России, а друг против друга — в Клубной лиге. Я — за «Спартак», Дмитрий — за «Динамо».       

 Но вы в курсе, например, что балтийцы сейчас на последнем месте?
 Честно говоря, в турнирную таблицу я заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя команда.

Напомним, матч «Спартак-2» - «Балтика» состоится сегодня, 23 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Матч

Спартак-2 - Балтика

Место и дата

23 марта 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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