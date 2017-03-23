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Шайбы Кулемина и Зайцева в НХЛ, победа сборной Германии над Англией и 10-е кряду поражение УНИКСа. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. Сборная Германии в товарищеском матче обыграла команду Англии, благодаря голу Лукаса Подольски, который проводил последний матч за свою национальную сборную.
Комментарии: Лукас Подольски; Йоахим Лев; Гарет Саутгейт.

2. Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара

3. Защитник «Зенита» Доменико Кришито попал в 27-ю команду недели футбольного симулятора FIFA 17.

4.  Баскетбольный ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

5. В параллельной встрече казанский УНИКС потерпел десятое кряду поражение в Евролиге, уступив «Галатасараю». 

6. Там же состоялось очень важное испанское противостояние, мадридский «Реал» победил каталонскую «Барселону».

7. В ночь со среды на четверг в НХЛ состоялось три матча, в которых российские игроки заработали три очка, а в НБА прошло восемь игр

8. Два очка Никиты Зайцева помогли «Торонто» на выезде обыграть «Коламбус» без Сергея Бобровского. 

9. «Айлендерс» одержал волевую победу над «Рейнджерс», благодаря шайбе Николая Кулемина. 

10.  Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт не исключил возможности возвращения в национальную команду.

Видео дня: Экшн Панина и бой Муршака. Обзор лучших моментов 1/4 финала Кубка Гагарина

Цитата дня: «Черчесов заслуживает уважения, что не побоялся возглавить сборную», - Роман Шишкин.

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