Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Бускетс: Рамос – лидер сборной Испании, у него больше авторитета, чем у Пике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс рассказал об отношениях между его одноклубником Жераром Пике и капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

«Эти парни много лет играют за сборную. Сейчас атмосфера вполне благоприятная. Конечно, Рамос – лидер нашей команды, у него больше авторитета, однако, Пике играет большую роль для «Барселоны». 

Да, в футболе сложно избежать напряженных ситуаций, но каждый спортсмен обязан уважать своего оппонента. Иногда приходится совершать разные поступки, лишь бы не дать своему сопернику выиграть, потому, что речь идет о принципах», – приводит слова Бускетса Goal.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вратарь «Атлетика» Аррисабалага заменил Рейну в сборной ИспанииГолкипер «Наполи» Пепе Рейна не восстановился от травмы и не примет участия в ближайших матчах сборной Испании, сообщается на ее официальном сайте.Хави: Первое, что нам сказал Гвардиола: «Бегать надо больше!»Хави: Первое, что нам сказал Гвардиола: «Бегать надо больше!»Бывший капитан и полузащитник «Барселоны», а также сборной Испании Хави Эрнандес дал интервью французскому изданию L'Equipe.Серхио Рамос: Обычно мы с Пике бросаемся камнями, но сейчас я его обнимуЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов обнять своего коллегу по сборной Испании Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного СаньяЗащитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.Иньеста отказал китайскому клубу, предлагавшему ему зарплату в 35 миллионов евроПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от китайских клубов, сообщает AS.Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и ФранциейТренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рожденным после ЧМ-1998Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.Очередной победный гол Рамоса, три очка «ПСЖ» после катастрофы в ЛЧ и возвращение вратаря-убийцы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Гол Серхио Рамоса принес «Реалу» победу над «Бетисом»Матч 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».Сборная Германии в марте проведет товарищеские матчи с Бразилией и ИспаниейСборная Германии в марте в рамках товарищеских матчей сыграет с командами Бразилии и Испании.«ПСЖ» не оправдаться решениями судьи». Как во Франции объясняют провал парижан«ПСЖ» не оправдаться решениями судьи». Как во Франции объясняют провал парижан«Барселона» разгромила «ПСЖ» (6:1) и отыграла 4 мяча в плей-офф ЛЧ. «Советский спорт» собрал мнения французской прессы о позоре парижан.Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнитьЗащитник «Барселоны» Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1) величайшим камбеком в истории футбола.Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомахЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионовНападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом» (5:1), а главным героем встречи «Наполи» - «Реал» (1:3) назван защитник «сливочных» Серхио Рамос, сообщает официальный сайт УЕФА.Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голомСерхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голомЗащитник «Реала» Серхио Рамос, забивший два мяча в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, прокомментировал проход мадридской команды в следующую стадию турнира.Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»«Наполи» вновь уступил «Реалу» - 1:3, дубль сделал Серхио Рамос. «Советский спорт» рассказывает, как неаполитанцы поплатились за свои ошибкиДубль Рамоса принес волевую победу «Реалу» над «Наполи» в 1/8 финала ЛЧВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Наполи» со счетом 3:1.Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на полеЛидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.Карлес Пуйоль: Сборная Испании? Давайте посмотрим, как она пройдет квалификацию ЧМ-2018, а там будет видноБывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль оценил шансы национальной команды на победу в чемпионате мира, который состоится в 2018 году в России.
Футбол
Гарет Саутгейт: Единственное, чего нам не хватило, так это забитого мяча
Футбол
Лукас Подольски: Все выглядело, как в каком-то невероятном фильме
Футбол
Гол Подольски принес победу Германии в товарищеском матче с Англией
Другие
Сегодня пройдет занятие в Школе спортивного журналиста
все новости
Испания
Испаниякалендарьстатистика
Серхио Бускетс
Серхио Бускетсвсе новости
Жерар Пике
Жерар Пикевсе новости
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости