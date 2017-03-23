Серхио Бускетс: Рамос – лидер сборной Испании, у него больше авторитета, чем у Пике

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс рассказал об отношениях между его одноклубником Жераром Пике и капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

«Эти парни много лет играют за сборную. Сейчас атмосфера вполне благоприятная. Конечно, Рамос – лидер нашей команды, у него больше авторитета, однако, Пике играет большую роль для «Барселоны».

Да, в футболе сложно избежать напряженных ситуаций, но каждый спортсмен обязан уважать своего оппонента. Иногда приходится совершать разные поступки, лишь бы не дать своему сопернику выиграть, потому, что речь идет о принципах», – приводит слова Бускетса Goal.