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Роман Зобнин: Мы понимаем, чего ждать от Кот-д'Ивуара

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча со сборной Кот-д'Ивуара. 

- Информации пока не так много, но мы уже начали разбирать игру этой команды. Ближе к матчу у нас будет более четкое понимание, в какой футбол они играют. 

Африканские команды играют в более силовой футбол. В сентябре мы встречались с другой африканской сборной — Ганой. Я думаю, с Кот-д'Ивуаром будет что-то похожее. Так что мы в принципе понимаем, чего от них ждать.

Конечно, важно играть с соперниками такого уровня, чтобы понимать, в чем наши сильные и слабые стороны, чтобы успеть скорректировать до Кубка конфедераций все недоработки. Считаю, что и Кот-д'Ивуар, и наш следующий оппонент — сборная Бельгии — это очень сильные команды, встречи с которыми, безусловно, полезны для нас, - цитируют Зобнина «Известия». 

Напомним, Россия сыграет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

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