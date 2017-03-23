«Атлетико» объявил о продлении контракта с Мойя

Голкипер мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Мойя продолжит выступления за испанский клуб.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», 32-летний игрок продлил трудовое соглашение до 30 июня 2018 года.

В нынешнем сезоне голкипер провел во всех турнирах 18 матчей, пропустил 17 голов и в восьми встречах оставлял свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Мойя может перейти в «Порту». Добавим, что испанец защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.