«Атлетико» объявил о продлении контракта с Мойя

Голкипер мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Мойя продолжит выступления за испанский клуб.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», 32-летний игрок продлил трудовое соглашение до 30 июня 2018 года.

