«Атлетико» объявил о продлении контракта с Мойя
Голкипер мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Мойя продолжит выступления за испанский клуб.
Как сообщает пресс-служба «матрасников», 32-летний игрок продлил трудовое соглашение до 30 июня 2018 года.
🖊 @M_A_Moya extends his contract for another season with our club.— Atlético de Madrid (@atletienglish) 22 марта 2017 г.
Congratulations! 😊
➡️ https://t.co/cClVYqKmqx #GoAtleti pic.twitter.com/DNIitLMXTz
В нынешнем сезоне голкипер провел во всех турнирах 18 матчей, пропустил 17 голов и в восьми встречах оставлял свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что Мойя может перейти в «Порту». Добавим, что испанец защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.
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