«Ростов» попытается сохранить Бердыева на следующий сезон

Руководство «Ростова» намерено приложить максимум усилий для того, чтобы в будущем сезоне сохранить Курбана Бердыева в команде.

По информации «Известий», менеджеры «Ростова» уже сейчас готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

- В «Ростове» сейчас практически все держится на Бердыеве - начиная с тренировочного процесса, игры команды и заканчивая трансферами, - рассказал «Известиям» источник в донском клубе. - Многие футболисты продолжают выступать за «Ростов» только из-за его присутствия в команде. Как только Бердыев уйдет, ряд игроков, вероятнее всего, тут же отправится за ним на новое место работы. Это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, а также части административного состава. Найти достойную замену Бердыеву будет сложно, поэтому «Ростов» попытается удержать специалиста. Руководство клуба готово увеличить оклад тренера, оставить в силе все его полномочия и гарантировать финансовую стабильность клуба.



Кроме того, по сообщению источника, в новом контракте Курбана Бердыева с «Ростовом» будет сохранен пункт, согласно которому тренер сможет разорвать договор в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.