Реконструкция стадиона «Кубань» к ЧМ-2018 обойдется в 140-150 млн рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что реконструкция стадиона «Кубань» к чемпионату мира-2018 обойдется в 140-150 миллионов рублей.

- На тренировочные предыгровые площадки выделяется 134 миллиона рублей. Из них 70% - из федерального бюджета, 30% - из регионального. На тренировочные площадки баз размещения команд - 143 миллиона рублей. Это в среднем. Может быть чуть больше или чуть меньше. Примерно в 140-150 миллионов обойдется реконструкция стадиона «Кубань», - сказал Долуда в интервью «Р-Спорт».

Стадион «Кубань» станет базой для одной из команд-участниц чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.