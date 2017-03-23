Венгер заявил, что «Арсенал» пока не достиг соглашения с Озилом и Санчесом
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела во вопросу продления контракта с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.
«На данный момент мы не пришли к соглашению», – сказал французский специалист.
Ранее сообщалось, что столичный клуб не торопится идти на встречу игрокам, которые хотят существенного повышения зарплаты.
Венгер составил список игроков, которые заменят Озила и Санчеса
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