«Зенит» летом может расстаться с тремя футболистами

Петербургский «Зенит» планирует расстаться с рядом игроков, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам источника, речь идет о полузащитнике Александре Рязанцеве, защитнике Иване Новосельцеве и форварде Луке Джорджевиче. Последнего ждет аренда, два других футболиста могут покинуть клуб, если летом за них будет предложена приемлемая сумма.

Новосельцеву еще будет представлен шанс проявить себя, поэтому решение по 25-летнему игроку обороны может быть отложено до зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в восьми матчах чемпионата и забил один гол. Новосельцев выходил на поле пять раз, Рязанцев на поле не появлялся.