«Амкар» попросил болельщиков выбрать имя для талисмана команды

«Амкар» на странице «ВКонтакте» объявил конкурс на лучшее имя для бессменного талисмана команды – Рысика, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Решение об имени будет выбрано руководством клуба на основе предложений в срок до 17 апреля 2017 года. Автор будущего имени получит подарок от клуба – абонемент на домашние матчи «Амкара» на сезон-2017/18.

Напомним, что после 20 туров «Амкар» занимает шестое место в чемпионате России, в активе команды 30 очков.