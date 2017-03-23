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Наставник сборной Бразилии: Мы немного волнуемся, поскольку близки к выходу на чемпионат мира в России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопросы журналистов в преддверии гостевого поединка с командой Уругвая.

Напомним, встреча между командами состоится 24 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 и стартует в 2.00 мск.

«Уверен, у нас будут голевые моменты, однако, сборная Уругвая доставит нам проблем. Поэтому не стоит забывать о защите. Да, мы немного волнуемся, поскольку близки к выходу на чемпионат мира. Сейчас наша команда, скажем так, находится в стадии разработки, а я руковожу этим процессом. 

Мы увидим, как сыграют две лучшие сборные этой отборочной компании. К тому же, команда Уругвая выиграла все шесть домашних матчей, пять из которых в первом тайме. Безусловно, в их составе много игроков мирового класса, которые обладают фантастическим мышлением. Мы должны соответствовать своему сопернику», – приводит слова специалиста Goal.

Матч

Уругвай - Бразилия

Место и дата

24 марта 02:00, , Текстовая трансляция

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