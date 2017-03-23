Александр Шикунов: Если у «Ростова» будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.

- «Ростов» при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера, - заявил «Известиям» Шикунов. - Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось. Однако здесь мало одного только желания — необходимо решить финансовые проблемы. Если у «Ростова» будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты. Надеюсь, «Ростов» решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что руководство «Ростова» планирует сохранить известного тренера на следующий сезон.