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Михаэль Баллак: Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат Турции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о ситуации хавбека «Арсенала» Месута Озила, который не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что ситуацией планирует воспользоваться «Фенербахче» и приобрести игрока «пушкарей» грядущим летом.

«Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат Турции. Месут играет в составе топ-клуба, он фантастический игрок. Не каждый футболист может похвастаться таким талантом.

Месут уже много раз показывал свой уровень, особенно в составе сборной Германии, но, честно говоря, сейчас он не работает на сто процентов. У него есть время подумать на этим, и понять, чего он хочет сам. Думаю, он может выступать за любой клуб планеты, с головой у него все в порядке», – цитирует Баллака talksSPORT.

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