Георгий Джикия: Хотелось бы поиграть в сборной вместе с Игнашевичем и Березуцким

Защитник сборной России Георгий Джикия признался, что хотел бы услышать советы бывших защитников национальной команды Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.

- Не довелось быть в сборной с Игнашевичем и Березуцким. Но очень хотелось бы ощутить, когда такие футболисты с тобой в одной линии - их подсказки, советы. Так вышло, что их больше нет в сборной. Но здесь есть тот же Игорь Акинфеев, который является ветераном сборной в хорошем смысле этого слова. Он отвечает за команду, всегда подскажет, - цитирует Джикию «Р-Спорт».

Пока 23-летний Джикия не сыграл ни одного матча за национальную команду, хотя дважды вызывался в расположение сборной России.