Харитонов проведет бой против Лопеса на турнире в Китае

Определился соперник Сергея Харитонова на турнире M-1 Challenge 80, который пройдет 15 июня в Харбине (Китай). Им станет известный бразильский тяжеловес Маркус Винициус Лопес (Бразилия, 11-5).

Опытный бразильский боец уже достаточно хорошо зарекомендовал себя перед российскими зрителям – он трижды бился на турнирах M-1 Challenge, где победил Курбана Ибрагимова и Евгения Мякинкина, а также в упорном бою уступил Штефану Пютцу.

Он является чемпионом своей страны по бразильскому джиу-джитсу, а также чемпионом Штата по боксу. В боях всегда показывал постоянный прессинг, умение держать удар и переламывать ход боя. Все эти качества и свой немалый опыт он намерен применить для того, чтобы завоевать симпатии зрителей в Поднебесной.