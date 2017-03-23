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Педро: Игроки сборной Испании смотрят на то, в какой футбол хочет играть Лопетеги, и оценивают его принципы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Педро Родригес, получивший вызов в сборную Испании на ближайшие матчи, рассказал, как игроки относятся к новому наставнику команды Хулену Лопетеги.

«Это новый шанс и новый вызов для меня. Мы смотрим на то, в какой футбол хочет играть главный тренер, оцениваем принципы его игры. Это очередной новый тренер в моей карьере. Я рад встретиться с одноклубниками, с которыми мы переживаем прекрасное время в клубе. Я счастлив быть здесь», – приводит слова полузащитника официальный сайт «Челси».

Напомним, 24 марта национальная команда проведет встречу со сборной Израиля в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018, а через 4 дня испанцы сыграют товарищеский матч с командой Франции.

Добавим, что Лопетеги возглавил сборную Испании минувшим летом, сменив на посту наставника команды Висенте Дель Боске. 

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