Абукар Яндиев: Я осуществил свою мечту, пришло время взять паузу

Действующий чемпион M-1 Challenge в легком весе Абукар Яндиев прокомментировал свое решение временно прекратить выступления в смешанных единоборствах, а так же рассказал, что может вернуть его на ринг.

«Я несколько лет шел к этой мечте – завоевать пояс чемпиона в одном из крупнейших мировых промоушенов. 17 февраля мне удалось достичь своей цели – я стал чемпионом M-1 Challenge. Первым в истории своей родной Республики Ингушетии, думаю, что по моим стопам пойдут многие талантливые бойцы и скоро в M-1 Challenge будет еще несколько моих земляков-чемпионов.

Но пришло время взять паузу, помимо спорта в моей жизни еще накопилось очень много важных дел. Я планирую в ближайшее время сосредоточится на них, так же залечить мелкие травмы.

В российском MMA я добился всего, чего хотел. Еще во время сборов и подготовки к чемпионскому бою моему менеджеру поступило предложение от крупнейшего западного промоушена, но что-то переговоры затянулись. Мне было бы конечно интересно попробовать свои силы на западе. Если это подписание состоится, то я безусловно рассмотрю возможность своего возвращения в профессиональный спорт. Если нет, то я завершу карьеру», - сказал Яндиев.