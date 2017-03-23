Нюландер – первая звезда дня в НХЛ
Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В матче против «Коламбуса» (5:2) Нюландер забросил шайбу и сделал результативную передачу.
Второй звездой дня признан вратарь «Айлендерса» Томас Грайсс, отразивший 34 броска в матче против «Нью- Йорк Рейнджерс» (3:2).
Третья звезда - нападающий «Анахайма» Райан Гетцлаф, сделавший три результативные передачи в матче против «Эдмонтона» (4:3).
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