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Георгий Джикия: Футбол Карреры – это футбол победителя

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о футболе, который прививает команде главный тренер Массимо Каррера.

- Футбол Карреры - это футбол победителя, - сказал Джикия в интервью «Р-Спорт». - Так вот, если одним словом. Каррера - хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года из пермского «Амкара». Пока 23-летний защитник не провел ни одного официального матча за красно-белых. 

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