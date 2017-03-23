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Симон Миньоле: «Эвертон» показывает приличный футбол, но «Ливерпулю» важно взять три очка на «Энфилде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби с «Эвертоном», а также порассуждал на тему конкуренции.

Напомним, игрок сборной Бельгии на старте этого сезона был отправлен в запас, а в декабре прошлого года вернулся в основу «красных».

«Эвертон» показывает приличный футбол, но «Ливерпулю» важно взять три очка на «Энфилде». Часто встречаюсь с Лукаку, нам есть о чем поговорить, поскольку наши клубы представляют один город. 

Что касается конкуренции, то я могу сказать, что у меня только одна цель – чаще выходить на поле. Когда тебя оставляют в запасе, ты чувствуешь некое разочарование, но к этому нужно относиться спокойно, и больше работать на тренировках. В любом случае, один игрок не так важен для клуба. Успехи всей команд превыше всего», – приводит слова бельгийца Sky Sports.

Отметим, что мерсисайдское дерби состоится 1 апреля в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. 

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