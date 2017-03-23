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Бразильский боец UFC отстранен на два года за употребление стероидов

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Боец смешанного стиля 33-летний Вискарди Андраде отстранен USADA на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были найдены следы метаболитов анаболического стероида станазола.

Спортсмен был протестирован 7 марта 2016 года за 13 дней до поединка против Ричарда Уолшела на турнире UFC Fight Night 85, который Андраде выиграл единогласным решением судей. Результат этого поединка будет изменен на «несостоявшийся».

Напомним, что Андраде за свою карьеру провел 25 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел шесть поражений.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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