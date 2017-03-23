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Профессиональный игрок в покер собирается провести бой в ММА

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Профессиональный игрок в покер, мульти-миллионер Дэн Бильзерян собирается провести поединок по правилам смешанного стиля.

«Давно хочу попробовать свои силы в ММА. Мне скоро исполнится 37 лет, так что нужно это сделать как можно быстрее. Мне будет тяжело, так как парни тренируются с шести-семи лет, они давно в теме. Мне нужно провести полноценный тренировочный лагерь. Буду полностью выкладываться на тренировках. Сейчас я взял перерыв от вечеринок и развлечений», - сказал Бильзерян.

Соперником Билзеряна может стать американский боец Фил Брукс.

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Сергей Ващенко
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