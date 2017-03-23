Профессиональный игрок в покер собирается провести бой в ММА
Профессиональный игрок в покер, мульти-миллионер Дэн Бильзерян собирается провести поединок по правилам смешанного стиля.
«Давно хочу попробовать свои силы в ММА. Мне скоро исполнится 37 лет, так что нужно это сделать как можно быстрее. Мне будет тяжело, так как парни тренируются с шести-семи лет, они давно в теме. Мне нужно провести полноценный тренировочный лагерь. Буду полностью выкладываться на тренировках. Сейчас я взял перерыв от вечеринок и развлечений», - сказал Бильзерян.
Соперником Билзеряна может стать американский боец Фил Брукс.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически