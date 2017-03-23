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Рене Фазель: Гимаев был добрым сыном хоккея

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал смерть известного хоккеиста, тренера и эксперта Сергея Гимаева.

- Я знал Сергея лично, мы встречались несколько раз. То, что случилось, это очень грустно. Я был искренне удивлен, когда услышал о его кончине, ведь он был весьма молод. Могу назвать его добрым сыном хоккея, - сказал Фазель в интервью ТАСС

Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев ушел из жизни 18 марта в результате сердечного приступа. Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Ему было 62 года.   

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом. .

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