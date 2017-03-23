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Петр Макаренко: Россия сыграет в «Лужниках» с Англией? Такого не слышал

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Владелец компании «Телеспорт», работающей со спортивными медиаправами в России, Петр Макаренко прокомментировал возможный товарищеский матч между Россией и Англией.

- По информацию «Советского спорта», этой осенью в матче-открытии обновленных «Лужников» сыграют сборные России и Англии. Это так?
- Я такого даже не слышал, - сообщил Макаренко.

Напомним, что «Лужники» находятся на реконструкции к ЧМ-2018 с 2013 года.

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