Петр Макаренко: Россия сыграет в «Лужниках» с Англией? Такого не слышал

Владелец компании «Телеспорт», работающей со спортивными медиаправами в России, Петр Макаренко прокомментировал возможный товарищеский матч между Россией и Англией.

- По информацию «Советского спорта», этой осенью в матче-открытии обновленных «Лужников» сыграют сборные России и Англии. Это так?

- Я такого даже не слышал, - сообщил Макаренко.

Напомним, что «Лужники» находятся на реконструкции к ЧМ-2018 с 2013 года.