Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец получил должность в РФС, сообщает «Спорт FM» со ссылкой на пресс-службу организации.
70-летний специалист будет заместителем главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который по совместительству является руководителем тренерского совета технического комитета РФС.
Техкомитет занимается вопросами научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных знаний. Организация также анализирует выступления сборных России всех возрастов, а также представляет в исполком на утверждение научно-методическую документацию, связанную с обучением тренеров и подготовкой специалистов.
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