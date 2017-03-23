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Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец получил должность в РФС, сообщает «Спорт FM» со ссылкой на пресс-службу организации.

70-летний специалист будет заместителем главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который по совместительству является руководителем тренерского совета технического комитета РФС.

Техкомитет занимается вопросами научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных знаний. Организация также анализирует выступления сборных России всех возрастов,  а также представляет в исполком на утверждение научно-методическую документацию, связанную с обучением тренеров и подготовкой специалистов. 

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