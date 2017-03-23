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Жерар Деулофеу: «Барселона»? Настало время сделать выбор, но я стараюсь думать только о «Милане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует вернуть своего воспитанника грядущим летом. У сине-гранатовых есть право первоочередного выкупа.

«Мне очень нравится в Милане. Дела складываются хорошо, и я надеюсь, что продолжу выступления за этот клуб. 

«Барселона»? Меня интересует только сегодняшний день. Я научился забывать прошлое, а то, что случится в будущем – обязательно случится. Да, сейчас настало время сделать выбор, но я стараюсь думать только о «Милане». 

Конечно, приятно слышать, когда тобой интересуется «Барселона», но в данный момент это не вписывается в ситуацию. Игроки моего возраста должны думать только об игре, в противном случае все может закончится плохо. Да, «Барселона» – отличный вариант для меня, и это понятно, но сейчас было бы неплохо хотя бы стабильно играть», – цитирует полузащитника Marca.

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