Нина Мозер: Траньков и Волосожар вправе сами решать, продолжать выступать или нет
Российский специалист Нина Мозер прокомментировала заявление Максима Транькова о возможном завершении карьеры вместе со своей партнершей Татьяной Волосожар.
«С Максимом мы этот вопрос не обсуждали. Сейчас я с учениками нахожусь в Сочи, мы сосредоточены на чемпионате мира. Когда сезон закончится, мы все вместе сядем и обсудим дальнейшие перспективы развития.
Таня и Максим – выдающиеся ребята. Свою лепту в историю фигурного катания они внесли. Мы ставили цель выиграть Олимпиаду в Сочи и добились ее. Они вправе сами решать, продолжать выступать или нет», – цитирует Мозер RT.
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