Нина Мозер: Траньков и Волосожар вправе сами решать, продолжать выступать или нет

Российский специалист Нина Мозер прокомментировала заявление Максима Транькова о возможном завершении карьеры вместе со своей партнершей Татьяной Волосожар.

«С Максимом мы этот вопрос не обсуждали. Сейчас я с учениками нахожусь в Сочи, мы сосредоточены на чемпионате мира. Когда сезон закончится, мы все вместе сядем и обсудим дальнейшие перспективы развития.

Таня и Максим – выдающиеся ребята. Свою лепту в историю фигурного катания они внесли. Мы ставили цель выиграть Олимпиаду в Сочи и добились ее. Они вправе сами решать, продолжать выступать или нет», – цитирует Мозер RT.