Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нина Мозер: Траньков и Волосожар вправе сами решать, продолжать выступать или нет

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский специалист Нина Мозер прокомментировала заявление Максима Транькова о возможном завершении карьеры вместе со своей партнершей Татьяной Волосожар.

«С Максимом мы этот вопрос не обсуждали. Сейчас я с учениками нахожусь в Сочи, мы сосредоточены на чемпионате мира. Когда сезон закончится, мы все вместе сядем и обсудим дальнейшие перспективы развития.

Таня и Максим – выдающиеся ребята. Свою лепту в историю фигурного катания они внесли. Мы ставили цель выиграть Олимпиаду в Сочи и добились ее. Они вправе сами решать, продолжать выступать или нет», – цитирует Мозер RT.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Траньков: Если доктор разрешит, мы с Волосожар можем вернуться на лед в апрелеРоссийский фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, рассказал о том, возможно ли их возвращение на лед.У Волосожар и Транькова родилась дочьОлимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями.Нина Мозер: Тарасова и Морозов уже почувствовали вкус и желаниеТренер Нина Мозер высказалась о шансах чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на победу на чемпионате мира.Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортХватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортОбозреватель «Советского спорта» - о вбросе итальянского издания о допинге российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи.Нина Мозер: Я очень довольна своими фигуристами, выигравшими все медали в парах на ЧРЗаслуженный тренер России Нина Мозер призналась, что очень довольна своими подопечными, занявшими все три призовых места на пьедестале на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.Татьяна Волосожар: Красивый был чемпионат России в ЧелябинскеДвукратная олимпийская чемпионка оценила уровень чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня в Челябинске.Не подсказывайте Карякину! Реплика Николая ЯременкоНе подсказывайте Карякину! Реплика Николая ЯременкоМнение Николая Яременко на высказывание Максима Транькова о Сергее Карякине.Максим Траньков: Карякин – тот, кто не смог! Хорош трубить славу проигравшимРоссийский фигурист Максим Траньков считает, что гроссмейстер Сергей Карякин не заслужил лавры героя по итогам матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.Нина Мозер: Никаких упрощений в произвольной программе у Тарасовой и Морозова не будетТренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер заявила, что пара сохранит сложность программ к финалу «Гран-при».Столбова приступила к тренировкам на льдуОлимпийская чемпионка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, приступила к тренировкам на льду, сообщила тренер пары Нина Мозер. При этом вопрос участия Столбовой и Климова в чемпионате России остается открытым.Наталья Забияко: Откуда столько мужества? Сама не знаюРоссийская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала о том, как возвращалась к тренировкам после травмы.Нина Мозер: Решение об участии Столбовой и Климова в чемпионате России примем 21 ноябряТренер олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер рассказала о том, как пара тренируется после травмы партнерши.Нина Мозер: Столбова с понедельника приступит к тренировкам на полу, на льду она еще кататься не можетТренер спортивной пары Ксения Столбова/Федор Климов Нина Мозер рассказала о сроках восстановления фигуристки.Столбова пройдет курс лечения в СШАРоссийская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в дуэте с Федором Климовым, пройдет курс реабилитации в США, об этом рассказала тренер дуэта Нина Мозер.Волосожар и Траньков станут родителямиДвукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут родителями. Об этом Татьяна сообщила в своем инстаграме.Нина Мозер: Волосожар и Траньков полностью пропустят следующий сезонРоссийские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков полностью пропустят следующий сезон. Об этом заявила тренер спортсменов Нина Мозер.Волосожар и Траньков не выступят в контрольных прокатах сборной РоссииПо информации Sovsport.ru, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Максим Траньков: Не все могут позволить себе содержание дорогих авто, подаренных за достижения на ОИДвукратный чемпион ОИ-2014 в Сочи Максим Траньков заявил, что не все спортсмены могут содержать подаренные им авто за спортивные достижения.Максим Траньков: Я всем сердцем за «Зенит»Олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков пришел на матч за Суперкубок России ЦСКА - «Зенит». За игрой он смотрит из ложи прессы.
Футбол
Георгий Джикия: Футбол Карреры – это футбол победителя
MMA
Харитонов проведет бой против Лопеса на турнире в Китае
Футбол
Михаэль Баллак: Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат Турции
Футбол
Наставник сборной Бразилии: Мы немного волнуемся, поскольку близки к выходу на чемпионат мира в России
все новости
Татьяна Волосожар
Татьяна Волосожарвсе новости
Максим Траньков
Максим Траньковвсе новости
Нина Мозер
Нина Мозервсе новости