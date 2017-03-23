Матч на турнире в Майами был прерван из-за выбежавшей на корт игуаны (видео)

Матч первого круга теннисного турнира в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был прерван из-за появления на стадионе крупной игуаны, сообщает «Лента.Ру».

Ящерица сначала забралась на табло, а затем перебралась на корт. Вскоре сотрудники стадиона поймали игуану, и встреча продолжилась.

В итоге Хаас уступил Веселы со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7.