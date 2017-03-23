«Автомобилист» устроит массовое катание на льду с болельщиками клуба

26 марта в КРК «Уралец», который располагается в Екатеринбурге, состоится закрытие хоккейного сезона.

Как сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу «Автомобилиста», клуб принял решение изменить формат, чтобы у каждого болельщика была возможность лично пообщаться с игроками и покататься с ними на льду, где еще недавно проходили матчи КХЛ и МХЛ.

Отмечается, что массовое катание с «Автомобилистом» начнется в 14.30 и продлится два часа. Кроме самих хоккеистов, болельщиков ждут талисманы клуба, конкурсы и призы. Также будет сделана самая массовая общая фотография.