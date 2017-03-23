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Эдвард Коуэлл: Будущее футбола — в Китае

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на пресс-конференции в Чанше (Китай) за несколько часов до решающего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Китая и Южной Кореи были обнародованы планы Всемирного футбольного форума 2017 года.

На мероприятии присутствовали более 300 журналистов из более чем 90 СМИ, высокопоставленные представители Китайской футбольной ассоциации, Футбольной ассоциации Хунань и правительства Чанша.

Главная цель пресс-конференции заключалась в том, чтобы ознакомить китайскую и международную аудиторию с концепцией WFF.

«По всей Азии футбол привлекает новую аудиторию. У этого спорта появляются новые фанаты». Именно здесь — будущее футбола, как вида спорта», - сказал Эдвард Коуэлл, организатор WFF.

На мероприятии также представили новый проект бывшего полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, который называется Global Street Tour. Бразилец будет развивать фристайл-стрит-футбол в городах Китая.

Напомним, что Всемирный футбольный форум (WFF) пройдет 18-21 мая в Чанше.

«Советский спорт» стал партнером World Football Forum

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Сергей Ващенко
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