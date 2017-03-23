Грек отправил своего соперника в нокаут на первой минуте боя (видео)

На турнире Боев по правилам TNA, который прошел в «Татнефть Арене», греческий боец Яннис Стофоридис уже на первой минуте поединка отправил своего соперника украинца Андрея Охотника в глубокий нокаут, сообщает «Бизнес Online».

В итоге боец так и не смог подняться на ноги. Добавим, что Стофоридис является дебютантом казанского турнира. Охотник принимал участие в прошлом сезоне, но также проиграл на раннем этапе.