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«Арсенал» готов заплатить за трансфер Турана 25 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает The Times, лондонский «Арсенал» готовится продать Месута Озила и Алексиса Санчеса по окончании текущего сезона. 

Согласно информации источника, на вырученные средства «канониры» попытаются приобрести полузащитника «Барселоны» Арда Турана, который недоволен своим положение в клубе. Отмечается, что «Арсенал» готов выложить за футболиста сборной Турции 25 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Туран был близок к переезду в чемпионат Китая, однако, этот трансфер заблокировал наставник сине-гранатовых Луис Энрике, который, как известно, решил покинуть клуб по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.

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