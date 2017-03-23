Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия - Бельгия

Александр Ерохин: Кот-д’Ивуар – один из лидеров в Африке, а у Бельгии все игроки на слуху

Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказался о предстоящих товарищеских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.