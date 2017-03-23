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Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия - Бельгия

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал, когда состоится церемония открытия стадиона «Фишт» в Сочи.

Стадион «Фишт» откроется после реконструкции товарищеским матчем футбольных сборных России и Бельгии 28 марта. На стадионе «Фишт» пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу.

- Программу планируем. Это будет не только игра, но и открытие «Фишта» как футбольной арены. Сценарий и детали не стану раскрывать, пусть это будет небольшим сюрпризом, - сказал Долуда в интервью «Р-Спорт». - Будет увеличено количество общественного транспорта, в том числе железнодорожного, которым болельщики смогут воспользоваться после игры (учитывая аншлаг). Порядка пяти тысяч парковочных мест запланированы для личного транспорта. А те болельщики, которые будут проживать в гостиницах олимпийского парка, после окончания игры уйдут пешком. 

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