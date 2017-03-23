Зарплата Тимощука в «Зените» составит 240 тысяч долларов в год

Стала известна зарплата нового тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, сообщает «Плюс Спорт».

- В» Зените «Тимощук будет зарабатывать около 20 тысяч долларов в месяц, - сказал осредник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, - на год это выходит 240 тысяч долларов. Анатолий подписал контракт на два года , а это значит, что он гарантированно заработает 480 тысяч долларов. Таких денег на Украине он нигде не заработает, ведь даже гранды нашего футбола платят помощникам главного тренера от семи до десяти тысяч долларов.

Напомним, 16 марта «Зенит» объявил о том, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на 2 года.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.