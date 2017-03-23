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«Советский спорт» поздравляет с днем рождения генерального директора «ЯТЭК» Рубена Геворкяна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня  отмечает свой день рождения генеральный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Рубен Геворкян

Уважаемый  Рубен Романович,

Вы много делаете для развития и процветания региона, поддерживаете развитие спорта и здорового образа жизни. Без вашей поддержки никогда бы не осуществились многие важные социальные проекты – в том числе, Международные спортивные игры «Дети Азии». 

«Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего вам и вашим близким.

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