Российские керлингистки вышли в плей-офф ЧМ и обеспечили себе участие в ОИ

Женская сборная России обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира, который проходит в Пекине, и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу команды России. Добавим, что сборную России на этом турнире представляют Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалева.

Россиянки одержали седьмую победу в десяти матчах турнира и вышли в прей-офф чемпионата мира. Кроме этого, сборная России завоевала путевку на Игры в Пхенчхане.

Последний матч кругового турнира чемпионата мира россиянки проведут в четверг с командой Китая.

