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Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The Ring

Источник:  The Ring MagazineКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Отметим, что на второй строчке расположился россиянин Сергей Ковалев, который проиграл американцу осенью прошлого года, а замкнул тройку чемпион по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана.

Прежний лидер рейтинга Роман Гонсалес после субботнего поражения от Висаксила Вангека переместился на четвертую строчку.

На пятом месте – чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд, на шестом – чемпион в двух весовых категориях украинец Василий Ломаченко, а на седьмом – двукратный олимпийский чемпион кубинец Гилбертом Ригондо. Восьмое место осталось за чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

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