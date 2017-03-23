Сорокин может претендовать на место в совете ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру в совет ФИФА.

- Теоретически такой вариант (выдвижения моей кандидатуры вместо Мутко) возможен, для нас самое главное, чтобы Россия не потеряла место в совете после определенных событий. А решает это Российский футбольный союз. По процедуре РФС выдвигает кандидата в УЕФА, а УЕФА представляет это в ФИФА на проверку соответствия. Процедура выглядит так. Если РФС выдвинет мою кандидатуру, для меня это будет большая честь. Выборы скоро, поэтому надо беседовать с УЕФА о такой возможности. Самое главное, повторюсь, чтобы Россия сохранила место в совете, - заявил Сорокин.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатура Виталия Мутко в совет ФИФА не была допущена в связи с тем, что он занимает должность вице-премьера правительства.

Ранее Мутко входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.

В состав совета войдут 37 членов – президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе организации